Channing Tatum lobt Taylor Swifts Kochkünste in den höchsten Tönen

Swift würde zur Essenszeit fragen: «Was möchtest du heute Abend essen? Gib mir eine grobe Richtung.» Als er daraufhin «Italienisch» gesagt habe, hätte sie «einfach ein Risotto gezaubert», so der 44–Jährige. Das sei «schön und auch frustrierend», so Tatum weiter. Die Sängerin könne «einfach ein beliebiges italienisches Drei–Sterne–Michelin–Menü kochen». Auch würde sich Swift während der Essenszubereitung mit ihren Gästen munter unterhalten: Am Ende gäbe es dann noch «warme, selbstgemachte Pop–Tarts» als Nachspeise. «Das ist nicht fair», bemerkt Tatum scherzhaft über die vielen Talente des 34–jährigen Megastars.