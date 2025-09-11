Channing Tatum mit Tochter Everly auf dem roten Teppich

Channing Tatum sammelt «Cool–Dad–Punkte»

Bei «People» verriet der «Magic Mike»–Star in Los Angeles, dass seine Rolle in der japanischen Anime–Serie bei seiner Tochter sehr gut ankomme. Er habe damit «Cool–Dad–Punkte» gesammelt. «Geschichten sind wichtig. Sie sind sehr, sehr, sehr wichtig, und diese hier ist besonders für mich und meine Tochter sehr wichtig», sagte er.