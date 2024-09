Channing Tatum und Jenna Dewan: Ihre Scheidung ist offiziell durch

Streit um «Magic Mike»–Einnahmen

Nach der Trennung folgte ein mehrjähriger Streit über das geistige Eigentum an der «Magic Mike»–Filmreihe, in der Tatum die Hauptrolle spielte. Der Film wurde während der Beziehung von Tatum und Dewan entwickelt und laut Dewans Anwälten mit ehelichen Mitteln mitfinanziert. Auf Grundlage dessen erhob Jenna Dewan Anspruch auf Gewinne, die der Film eingespielt hat. Tatums Anwälte argumentierten hingegen, dass ihr Mandant niemals Finanzen verheimlicht oder Dewan «ihren Anteil am gemeinsamen Vermögen oder Einkommen» verweigert habe.