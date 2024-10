Channing Tatum und Zoë Kravitz sollen sich getrennt haben

Channing Tatum und Zoë Kravitz sollen sich vor einem Jahr verlobt haben

Tatum und Kravitz waren sich US–Medienberichten zufolge während der gemeinsamen Arbeit am Regiedebüt der «Big Little Lies»–Schauspielerin, «Blink Twice», nähergekommen. Im August 2021 kamen erste Gerüchte um eine Beziehung auf, als die beiden gemeinsam bei einem Ausflug in New York City gesichtet wurden. Channing Tatum machte kurze Zeit später die Beziehung offiziell, indem der Schauspieler einen Schnappschuss von sich und Kravitz in einem Halloween–Pärchenkostüm auf Instagram teilte. Vor etwa einem Jahr hatten sich die beiden Hollywoodstars dann verlobt.