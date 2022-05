Channing Tatum verfilmt sein Kinderbuch

Als Inspiration für seine Bücher diente Channing Tatum seine achtjährige Tochter Everly. Im Herbst erzählte er «People.com»: «Alles, was ich in diesen Büchern schreibe, ist so ziemlich eine direkte Inspiration von etwas, das mit Evie und mir passiert ist. Sie hilft mir nicht, die Bücher zu schreiben, aber meine Erfahrungen, die ich mit einer Achtjährigen gemacht habe, sind im Grunde die Inspiration für diese Dinge, diese kleinen Geschichten.» So habe sich Everly eines Morgens gegen ihr Lieblingsoutfit entschieden. «Ich möchte nicht verspottet werden», erklärte sie ihrem Vater. Dieser verfasste daraufhin «The One And Only Sparkella».