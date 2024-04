«Chantal im Märchenland»: Der Siegeszug des «Fack Ju Göthe»-Spin-offs

«Chantal im Märchenland» lässt sich auch von sommerlichem Wetter nicht stoppen. Am vergangenen Wochenende zog der «Fack Ju Göhte»–Ableger 385.000 Millionen Menschen ins Kino. «Godzilla x Kong: The New Empire», das neueste Mash–up der beiden Monsterlegenden, hatte das Nachsehen, der hochpreisige Neustart rangiert nur auf Platz zwei der aktuellen Kinocharts. Auch «Kung Fu Panda 4» hatte auf Rang drei keine Chance.