«Chantal im Märchenland» erreicht eine Million Besucher im Kino

Das Comeback von Jella Haase (31) in ihrer Paraderolle der Chantal aus der beliebten «Fack Ju Göhte»–Reihe entpuppt sich immer mehr als Kassenschlager in den Kinos. Jetzt knackte «Chantal im Märchenland» von Bora Dagtekin (45) die magische Zahl von einer Million Zuschauern in den Lichtspielhäusern und steht damit nach einer Woche Spielzeit folgerichtig auch an der Spitze der aktuellen Kinocharts. Mit 37 Prozent Marktanteil legte die Komödie bereits den besten Neustart eines deutschen Films seit «Das perfekte Geheimnis» aus dem Jahr 2019 und das erfolgreichste Oster–Startwochenende eines deutschen Films jemals hin.