Chanukka beginnt: Hintergründe und Bräuche des jüdischen Lichterfests

In Erinnerung an das Öl–Wunder wird während des Lichterfests jeden Tag eine Kerze des traditionellen achtarmigen Leuchters, der Chanukkia, entzündet. Das Anzünden geschieht mithilfe der neunten Kerze, auch Diener oder auf Hebräisch «Schamasch» genannt. Entzündet werden die Kerzen immer nach Sonnenuntergang und von rechts nach links – die neue immer zuerst – bis am letzten Tag alle acht Lichter leuchten. Der Leuchter muss so aufgestellt werden, dass er der Öffentlichkeit ins Auge fällt, schliesslich soll er das «Wunder» publik machen. Oft findet man ihn daher in Fenstern.