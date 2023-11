Chaos bei «Scream 7»: Kehren Neve Campbell und Patrick Dempsey zurück?

Das in der Regel gut informiere Branchenblatt «Variety» berichtet zudem, dass momentan sogar die Rückkehr der ehemaligen «Scream»–Stars Neve Campbell (50) und Patrick Dempsey (57) diskutiert wird. Dem Artikel zufolge seien die Produzenten in erster Linie an einer Rückkehr von Campbell interessiert, die ihre Kultrolle der Sidney Prescott wieder aufleben lassen soll. Diese verkörperte sie bislang in den ersten fünf Teilen. In Teil sechs aus dem Jahr 2023 übernahmen dann vollständig Melissa Barrera und Jenna Ortega als die Schwestern Sam und Tara Carpenter.