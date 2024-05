Verwirrende Videos und Posts

Chaos-Nacht im Luxushotel: Hatte Britney Spears einen Zusammenbruch?

Britney Spears soll in einen heftigen Streit in einem Luxushotel in Hollywood verwickelt gewesen sein. Die Sängerin selbst bezeichnet die Berichte als «fake». Die Bilder erinnern an ihren Zusammenbruch vor einigen Jahren, als sie sich vor Paparazzi die Haare abrasierte.