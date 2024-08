Chappell Roan: Ein Popstar mit aussergewöhnlichem Look

Woher kommt der besondere Look?

Was viele ihrer Fans abseits der Musik begeistert, ist Roans ikonischer Look. Ihre wilden roten Locken trägt sie meist offen und vor allem mit ihrem Make–up experimentiert sie gerne, indem sie beispielsweise Glitzer mit bunten Farben kombiniert. Das Resultat sind dramatische Looks, die Aufsehen erregen. Dass Roan in einem konservativen, christlichen Haushalt aufgewachsen ist, sieht man ihr mittlerweile nicht mehr an. Sie geht offen mit ihrer Sexualität um, die auch immer wieder Inhalt ihrer Songs ist. In der «Tonight Show» von Jimmy Fallon (49) erklärte sie im Juni: «Mein Stylist Genesis Webb und ich lassen uns aus dem Drag, aus Horrorfilmen, aus Burlesque und aus dem Theater inspirieren.»