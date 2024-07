Chappell Roan kommt im August nach Berlin

Chappell Roan (26) gibt dieses Jahr im Rahmen ihrer «The Midwest Princess Tour» ein Konzert in Berlin. Am 31. August wird sie in der Berliner Columbiahalle singen. Ursprünglich sollte die Pop–Sängerin auch beim Superbloom–Festival in München und beim Lollapalooza Berlin auftreten. Diese Auftritte habe sie allerdings «wegen einiger Terminverschiebungen» abgesagt, wie sie auf Instagram mitteilte. Dennoch habe die queere Künstlerin sichergehen wollen, auch vor deutschen Fans zu spielen.