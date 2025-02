Charaktermime Sean Bean wird zum Sheriff von Nottingham

Wer nun eine ähnlich diabolische Auslegung der Figur erwartet, wie sie etwa Alan Rickman (1946–2016) in «Robin Hood: König der Diebe» mit grösser Freude spielte, scheint jedoch überrascht zu werden. So sei die neue Version des Sheriffs wesentlich ambivalenter als vorangegangene Darstellungen. Laut «Deadline» wird er als «Staatsmann, Stratege und Politiker», aber auch als «liebender Vater» in Erscheinung treten. «Er ist gerissen und pragmatisch und ein Mann, der mit eiserner Hand regiert. Nicht aus Grausamkeit, sondern aus der unerschütterlichen Überzeugung, dass das Gesetz [...] gewahrt bleiben muss.»