Charity-Aktion: Neues Lied der verstorbenen Naya Rivera veröffentlicht

Im Rahmen der vorweihnachtlichen Spendenaktion «Snixxmas» zu Ehren der bei einem tragischen Unfall verstorbenen Schauspielerin und Sängerin Naya Rivera (1987–2020) ist ein neues Lied des «Glee»–Stars veröffentlicht worden. Bei «Prayers For The Broken» handle es sich um einen bisher unveröffentlichten Song Riveras aus dem Jahr 2012, wie das Alexandria House in Los Angeles mitteilt.