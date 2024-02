Charity-Aktion: Rockstar Dave Grohl grillt mehr als 24 Stunden lang

Der Foo–Fighters–Frontmann Dave Grohl (55) hat sich am Sonntag während des Super–Bowl–Finales in den Dienst einer Charity–Aktion gestellt. Mehr als 24 Stunden lang grillte er für Obdachlose. Die gemeinnützige Organisation «Hope the Mission» aus Los Angeles teilte mehrere Instagram–Beiträge, der den Musiker und seine Freunde beim Grillen von Schweinekoteletts für das Woodlands Family Shelter in Woodland Hills, Kalifornien, zeigt.