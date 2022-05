Charlène von Monaco bricht ihr Schweigen: So geht es ihr wirklich

Wie geht es Charlène von Monaco (44) nach ihrem monatelangen Klinikaufenthalt in der Schweiz wirklich? Die Ehefrau von Fürst Albert II. (64) hat nun in einem Interview mit «Monaco Matin» ihr Schweigen gebrochen und unter anderem auch über ihren aktuellen Gesundheitszustand gesprochen. «Ich bin sehr glücklich, wieder zu Hause in Monaco und bei meiner Familie zu sein», sagte sie. Vor ihrer Krankenhauseinweisung sass Charlène zuvor bereits viele Monate in Südafrika mit einer Hals-Nasen-Ohren-Erkrankung fest und konnte nicht nach Europa zurückreisen.