Charlène von Monaco überrascht bei Rugby-Gala mit besonderem Look

Ohne Fürst Albert bei der Rugby Gala

Die abendliche Gala zu den World Rugby Awards besuchte die Fürstin allein ohne ihren Ehemann Fürst Albert. Die 46–Jährige hatte sich an seiner Seite zuletzt wenige Tage zuvor zum Nationalfeiertag von Monaco bei einer Gala in einem eleganten hochgeschlossenen dunkelblauen Kleid gezeigt. Am selben Tag hatte sie sich zudem in einem modischen lilafarbenen Hosenanzug präsentiert.