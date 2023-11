Charles feiert 75. Geburtstag: Hat Harry die Einladung abgelehnt?

Letztere sind offenbar Prinz Andrew (63) sowie das ausgewanderte Ehepaar Prinz Harry und Herzogin Meghan (42) – wobei Andrew gegenüber den Sussexes offenbar noch bevorzugt behandelt wird. Etwa durfte er zusammen mit Prinz Edward (59) an der Gedenkfeier für die verstorbene Königin in der St. George's Chapel in Windsor teilnehmen, während Harry am selben Tag angeblich darum kämpfte, die Erlaubnis zu erhalten, ihr Grab besuchen zu dürfen.