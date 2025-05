Charles III. erstmals als König in Kanada

König Charles kam in einem grauen Anzug mit einer weinroten, gemusterten Krawatte. Camilla trug ein Kostüm in hellem Rosa. Darauf hatte sie eine symbolträchtige Brosche in Form eines Ahornblatts geheftet, das Wahrzeichen Kanadas. Georg VI. (1895–1952) schenkte das Schmuckstück 1939 seiner Frau Elizabeth alias «Queen Mom» (1900–2002) – vor ihrer ersten Reise nach Kanada.