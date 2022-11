Charles III. feiert Geburtstag: Wird Prinz Harry zum Spielverderber?

Die Krönung steht an

Da nicht mal die Royals angeblich vorab einen Blick in das Buch werfen konnten, muss auch hinter Palastmauern abgewartet werden. Dort laufen ausserdem die Vorbereitungen für die Krönung von Charles III. auf Hochtouren. Die Briten bekommen dafür nächstes Jahr am 8. Mai einen extra Feiertag. Die Feierlichkeiten selbst finden am 6. Mai in der Westminster Abbey in London statt.