Charles III. und Camilla nehmen an traditioneller Prozession teil

Der Hosenbandorden wurde vor nahezu 700 Jahren von König Eduard III. (1312–1377) gestiftet. Dem «Most Noble Order of the Garter» dürfen neben dem Monarchen und dem Prinzen von Wales nur maximal 24 Mitglieder angehören. Die anwesenden Ritter des Ordens, darunter nun etwa auch der Komponist Andrew Lloyd Webber (76) und Brigitte, die Herzogin von Gloucester (77), nahmen an einer Prozession und einem Gottesdienst in der St.–Georgs–Kapelle auf Schloss Windsor teil. Aktuell hat der Orden 21 Mitglieder.