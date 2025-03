Charles M. Huber trauert um seinen «Der Alte»-Kollegen Rolf Schimpf

Wie unter anderem der BR berichtete, verstarb der Schauspielstar am Samstagmorgen in einem Pflegeheim in München. Er soll friedlich eingeschlafen sein. Schimpf habe ab 2010 zunächst mit seiner Ehefrau Ilse in einer Münchner Seniorenresidenz gewohnt. Nach dem Tod seiner Frau musste er im Alter von 99 Jahren die Wohnung offenbar aus finanziellen Gründen aufgeben und in ein Seniorenheim ziehen.