Charles oder William: Wie geht es mit der britischen Monarchie weiter?

Man kann es sich zwar nicht wirklich vorstellen, nach 70 Jahren Queen Elizabeth, aber der Tag wird kommen. Wer wird ihr dann auf den Thron folgen?

Julia Melchior: Ja, noch ist es unvorstellbar. Ganz klar geregelt und schriftlich fixiert ist aber, dass mit dem Moment des Todes der Königin der Prinz von Wales den Thron besteigt. Und der Prinz von Wales ist Charles. Er wird automatisch der nächste König sein. Was aber nicht heisst, dass er nicht zu Gunsten seines Sohnes William verzichten könnte. Das liegt in seiner Hand und es wäre sicherlich auch ein grosses Signal, dass er an die Institution denkt und nicht nur an die Personalie. Denn natürlich würde eine jüngere Generation an der Staatsspitze der Krone guttun. Charles und Camilla können die Menschen nicht so erreichen wie William und Kate.