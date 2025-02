Charles Shaughnessy: «Mr. Sheffield» feiert 70. Geburtstag

Dass der in London geborene Shaughnessy einmal ins Showbusiness einsteigen würde, war ihm übrigens wohl in die Wiege gelegt. Sein Vater schrieb TV–Drehbücher, seine Mutter war Schauspielerin. Auch sein Bruder David (67) arbeitet als Schauspieler. Bereits als Grundschüler trat er in Theaterstücken auf. Nach dem Besuch des Eton College studierte er jedoch erst einmal Jura am Magdalene College in Cambridge. Danach entschied er sich aber, zur Schauspielerei zurückzukehren. Er schrieb sich an der «School of Speech and Drama» in London ein – nicht nur für seine Karriere ein entscheidender Schritt.