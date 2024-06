Charles und Camilla beehren Royal Ascot am Eröffnungstag

Die fünftägige Veranstaltung galt als das Lieblingsevent der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022). Charles hat eine Reihe von Pferde, die bei dem Rennen an den Start gehen. Der Monarch, der sich einer Krebsbehandlung unterzieht, erklärte laut «Sun» an diesem Dienstag, dass er am kommenden Mittwoch nicht in Ascot erscheinen wird. Am zweiten Tag der Veranstaltung wird deshalb erwartet, dass Camilla eine andere Begleitung haben wird. Am Tag darauf will Charles das Event jedoch erneut besuchen.