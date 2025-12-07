Charles und Camilla: Besonderes Bild für ihre Weihnachtskarte

König Charles (77) und Königin Camilla (78) haben ein Porträt, das zu ihrem 20. Hochzeitstag entstand, auch für ihre offizielle Weihnachtskarte in diesem Jahr ausgewählt. Das hat der Palast auf Instagram enthüllt. Die Royals sind darauf nebeneinanderstehend abgebildet, wobei die Königin sich bei ihrem Ehemann unterhakt. Aufgenommen wurde das Bild auf dem Gelände der Villa Wolkonsky, der Residenz des britischen Botschafters in Rom. Im Hintergrund sind blühende Pflanzen zu erkennen.