Charles und Camilla feiern 20. Hochzeitstag: Neue Porträts aus Italien

Während ihres Staatsbesuchs in Italien steht für König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) am 9. April ein ganz besonderer Jahrestag an: ihr 20. Hochzeitstag. Kurz vorher veröffentlichte der Palast nun neue, romantische Porträts des Paares. Die Fotos, die auf dem offiziellen Instagram–Account der Royal Family veröffentlicht wurden, zeigen den Monarchen und seine Ehefrau in den Gärten der Villa Wolkonsky, der offiziellen Residenz des britischen Botschafters in Rom.