Charles und Camilla in Australien: Palast dankt für warme Begrüssung

König Charles III. wird mit seiner Ehefrau neben Sydney auch die Hauptstadt Canberra besuchen. Anschliessend reist das Königspaar von Australien weiter nach Samoa. Für die Ankunft des Paares liess das Sydney Opera House sein berühmtes Dach erstrahlen und zeigte projizierte Bilder des Paares. «Vielen Dank für den besonderen Empfang, Australien», hiess es auf Instagram aus dem Palast. Auf dem Account der Royal Family wurde ausserdem erklärt: «Der König und die Königin sind in Sydney gelandet, um ihren Besuch in Australien zu beginnen. Es ist der erste Besuch Seiner Majestät in einem Königreich als Souverän.»