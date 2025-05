Charles und Camilla: Mysteriöses Geburtstagsgeschenk für David Beckham

Beckham: «Es war eine grosse Ehre»

Während der König einen blauen Anzug mit Streifen trug, erschien Beckham in einem beigefarbenenen Anzug. Daran hatte er die Königsrose gesteckt. Die neue Rose wurde auf der Blumenschau enthüllt, nachdem sie zwölf Jahre lang in der Gärtnerei David Austin Roses in Shropshire entwickelt und gezüchtet worden war. Auf seinem Instagram–Account postete David Beckham ebenfalls Bilder von dem Treffen und schrieb dazu: «Es war eine grosse Ehre, King Charles und Queen Camilla heute bei der offiziellen Eröffnung des Highgrove Shops bei der Chelsea Flower Show zu begleiten.»