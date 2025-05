Charles und Camilla reisen bald nach Kanada: Werden sie Harry treffen?

König Charles (76) und Königin Camilla (77) bereiten sich auf ihre bevorstehende Reise nach Kanada vor. Am 26. und 27. Mai wird das britische Königspaar in Ottawa erwartet. Einen kleinen Vorgeschmack gab es am 20. Mai bei einem Besuch im Canada House in London. Das Programm für ihre Reise steht derweil fest – spekuliert wird von Royal–Experten aber noch, ob sie wohl Prinz Harry (40) treffen werden.