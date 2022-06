Charles und Camilla: «Strictly Come Dancing» im Buckingham Palast?

Royals sind grosse Fans der Tanzshow

Queen Elizabeth II. (96) soll ihren Segen für das Projekt gegeben haben. Die Episode soll noch in diesem Jahr im Ballsaal des Palastes stattfinden. Ein Insider verriet der «Sun», dass Prinz Charles und Herzogin Camilla «grosse Fans» von «Strictly Come Dancing» seien, ebenso wie die Königin. «Es gibt also einen echten Wunsch und eine echte Energie, dies zu verwirklichen», erklärte die nicht näher benannte Quelle. «Die Show im Ballsaal des Buckingham Palastes zu veranstalten, wäre ein wunderbares Vergnügen, da wir in diesem Jahr das Platinjubiläum der Königin feiern.» Allerdings müsse «noch eine Menge Arbeit geleistet werden, um das Projekt auf die Beine zu stellen».