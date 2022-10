Charles und Camilla verschicken Geburtstagskarten an über 100-Jährige

Zu den Beglückwünschten gehört auch Weltkriegsveteranin Ruth Park-Pearson (100). Der Palast teilte auf Instagram ein Bild, das die Jubilarin mit ihrer Karte zeigt. Sie wurde 1922 in Glasgow geboren. Nun feierte sie in der Grafschaft North Yorkshire im Beisein vieler ihrer sechs Kinder, 13 Enkelkinder und 25 Urenkelkinder. In einem Interview mit der «BBC» sagte sie: «Zu dem Zeitpunkt denkst du nicht darüber nach, später wird dir klar, wie alt du bist. Du denkst ‹meine Güte, ich erinnere mich an den früheren König›.»