Charles, Willem-Alexander und Co.: Royals gratulieren Frederik X.

Glückwünsche von Charles III. und Co.

Auf dem offiziellen Instagram–Account der britischen Royal Family heisst es in einem Statement von Charles III.: «Ihre Majestäten, meine Ehefrau und ich wollen unsere besten Wünsche am Tag ihrer Thronbesteigung im Königreich von Dänemark übermitteln. Ich freue mich darauf, mit Ihnen das anhaltende Verhältnis unserer beider Länder und Familien zu stärken, und gemeinsam an Themen zu arbeiten, die unseren beiden Ländern und der gesamten Welt am Herzen liegen.» Zudem zollt Charles in seinem Statement Königin Margrethe Tribut. Er blicke gerne auf die zahlreichen Besuche zwischen Grossbritannien und Dänemark zurück. Gleichzietig blickt er in die Zukunft: «Ich freue mich sehr auf künftige Möglichkeiten, die enge Beziehung, die unsere Länder und unsere Familien verbindet, zu zelebrieren», schliesst der britische Monarch ab.