Charli xcx: Auf Tour gehen ist für sie «emotional sehr schwierig»

2024 war Charli xcx' Erfolgsjahr

Mit Troye Sivan kollaborierte Charli xcx erstmals 2018 für den Song «1999» und wenige Monate später auf dem Track «2099». Im April 2024 kündigten die beiden ihre gemeinsame Tour «Sweat» durch Nordamerika an, nachdem sie in den Monaten zuvor jeweils ein neues Album veröffentlicht hatten. Das erste Konzert spielte das Duo am 14. September in Detroit, am 23. Oktober endete die Tour in Seattle.