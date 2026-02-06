Charli xcx im rosa Brautkleid bei «Wuthering Heights»-Premiere

Charli xcx schrieb den Soundtrack

Charli xcx ist nicht nur als Gast bei der Premiere dabei – sie hat den Soundtrack zu Emerald Fennells (40) sexy Neuverfilmung des Emily–Brontë–Klassikers geschrieben. Bereits im November war der Song «House» erschienen, eine Zusammenarbeit mit Velvet–Underground–Legende John Cale (83), der von Kritikern gefeiert wurde. In einem Statement hatte die Musikerin definiert, was sie mit «Wuthering Heights» verbinde: «Ich denke an Leidenschaft und Schmerz. Ich denke an England. Ich denke an die Moore, ich denke an den Schlamm und die Kälte. Ich denke an Entschlossenheit und Durchhaltevermögen.»