Charli xcx ist in ihrer «Free the Nipple»-Ära

«Ich dachte, dass wir in der ‹Free the Nipple›–Ära sind, richtig?»

Dass das Kleid für etwas Aufsehen sorgen könnte, war Charli xcx offenbar auch klar. Bei einer ihrer Dankesreden nahm sie Bezug auf die anhaltende Debatte um Frauenkörper und die «Free the Nipple»–Diskussionen: «Ich habe gehört, dass ITV sich über meine Brustwarzen beschwert hat. Ich dachte, dass wir in der ‹Free the Nipple›–Ära sind, richtig?» Nach tosendem Applaus ergänzte die Sängerin: «Danke, dass ihr auf meiner Seite seid.» Die «Free the Nipple»–Bewegung protestiert gegen die Zensur von weiblichen Brustwarzen, während männliche Nippel frei gezeigt werden dürfen, etwa auf Instagram.