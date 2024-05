Charlie Colin: Ehemaliger Train-Bassist stirbt mit nur 58 Jahren

Zu den erfolgreichsten Songs der Gruppe zählt «Drops of Jupiter (Tell Me)» aus dem Jahr 2001, der bei den Grammys unter anderem als «Bester Rocksong» ausgezeichnet wurde. Colin verliess die Band 2003. Danach spielte er in weiteren Bands, unter anderem in der mit Hotchkiss 2015 gegründeten Gruppe Painbirds. Colin wuchs in Newport Beach, Kalifornien auf und studierte am Berklee College of Music in Boston.