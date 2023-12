Charlie Hunnam hätte fast eine ikonische «Star Wars»-Rolle gespielt

Charlie Hunnam erinnerte sich im Interview an ein fast vergessenes Treffen mit «Star Wars»–Mastermind George Lucas (79). Damit sei er im Casting–Prozess ziemlich weit gekommen, so der spätere «Sons of Anarchy»–Star. Denn nicht viele Schauspieler werden zu Lucas selbst vorgelassen. Nach seiner Rolle in «Queer as Folks» (ab 1999) war Hunnam damals ein hoffnungsvoller Jungschauspieler.