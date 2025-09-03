Charlie Sheen wird 60: Zwischen Hollywood, Skandalen und Neuanfang

Von 2002 bis 2006 war Sheen mit Schauspielerin Denise Richards (54) verheiratet, mit der er die Töchter Sami (21) und Lola (20) bekam. 2008 folgte die dritte Ehe mit Brooke Mueller (48), mit der er die 2009 geborenen Zwillingssöhne Max und Bob (beide 16) hat. Auch diese Ehe scheiterte, 2011 wurde die Scheidung vollzogen. Schon zuvor hatte Sheen mit exzessiven Affären und ungewöhnlichen Beziehungsmodellen für Aufsehen gesorgt, etwa als er mit einer Pornodarstellerin und einem Model gleichzeitig in einer Dreiecksbeziehung lebte. 2014 verlobte er sich schliesslich mit Pornodarstellerin Brett Rossi (36), doch die Hochzeit wurde abgesagt. Seither ist es ruhig um Sheens Liebesleben geworden.