Charlie Sheen wurde von einer Frau in seinem Haus attackiert

Obwohl er sich vor vielen Jahren aus der Öffentlichkeit nahezu komplett zurückgezogen habe und sich gegen seine Alkohol– und Drogensucht gestemmt habe, wisse er, dass es nicht in seiner Hand liege, ob sein Comeback am Ende auch funktionieren werde, erklärte Sheen. «Alles, was ich kontrollieren kann, ist meine Reaktion auf die Dinge, was an und für sich schon ein täglicher Kampf ist.» Deswegen entwickle er auch keine «wilden Fantasien» darüber, wohin ihn die Zukunft führen werde: «Ich lebe einfach in diesem Moment, in dieser Erfahrung, und wenn sich daraus eine neue Chance ergibt, ist das grossartig.» Und wenn nicht? «Dann gehe ich vielleicht hinaus und schaffe die nächste Gelegenheit.»