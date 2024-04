Charlize Theron: Ihre kleine Tochter begleitet sie zur Dior-Modenschau

Hollywood–Star Charlize Theron (48) hat sich bisher selten mit ihren Kindern in der Öffentlichkeit gezeigt. Nun machte die Schauspielerin eine Ausnahme und nahm mit Tochter August (7) in der ersten Reihe einer Modenschau Platz. Fotos zeigen, wie die Siebenjährige bei der Dior–Show in New York City strahlte.