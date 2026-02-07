Charlize Theron ruft bei Olympia zum Frieden auf

Mailand ist für Charlize Theron kein Zufall

Die gebürtige Südafrikanerin verbindet eine persönliche Geschichte mit der italienischen Metropole. Als 17–Jährige lebte sie gemeinsam mit ihrer Mutter ein Jahr lang in der Stadt, während sie sich als Model versuchte – bevor sie in die USA zog, um ihre Schauspielkarriere zu verfolgen.