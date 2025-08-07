Charlize Theron wird 50: Ihr zeitloser Signature Style im Check

Sie ist einer Marke besonders treu

Kaum ein Gesicht ist so eng mit dem Namen Dior verbunden wie das von Charlize Theron. Seit 2004 ist sie das Gesicht der ikonischen Duftlinie J'adore Dior. In dutzenden Kampagnen sah man sie in flüssigem Gold baden, auf goldenen Hochhäusern tanzen oder selbst als lebendig gewordene Goldstatue – stets sinnlich, kraftvoll, elegant. In einem Interview mit dem Magazin «Allure» sagte sie dazu: «Es ist schon besonders, wenn ein Parfum fast zwei Jahrzehnte lang Teil deines Lebens ist. Ich bin unglaublich dankbar dafür.» Doch Dior begleitet Theron nicht nur als Duft, dazu später mehr...