Charlotte Würdig feiert mit Sido und seiner neuen Freundin Weihnachten

Im Sommer war Würdig bereits im Urlaub mit Ex–Mann Sido, ihren gemeinsamen Kindern und der Twitch–Moderatorin. Die Erfahrung als Patchwork–Familie sei für alle positiv gewesen. «Die Idee kam von mir», so die 45–Jährige. «Eine Trennung ist nie schön, aber allein schon für die Kinder ist es wichtig zu zeigen, dass daraus auch was Cooles entstehen kann.» Auf Mallorca haben sie zu fünft in einem Haus gewohnt, waren einkaufen, haben etwas zusammen unternommen und abends auch mal ein Glas Wein getrunken. Die Kinder als auch die Moderatorin hätten sich mit der neuen Partnerin des Rappers gut verstanden. Beide Frauen würden nun sogar gemeinsam über bestimmte Eigenschaften von Sido, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heisst, lachen.