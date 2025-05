Charlotte Würdig: Lustiges Muttertagsfoto mit Sidos Ex-Freundin

Georgina Stumpf lebt in der Einliegerwohnung von Charlotte Würdig

Charlotte Würdig nahm die frisch gebackene Mutter samt Baby in ihrem Haus am Berliner Stadtrand auf. Sie habe die neue Partnerin ihres Ex–Mannes in gemeinsamen Urlauben während der Beziehung gut kennengelernt. «Als die Beziehung der beiden auseinanderging und Georgina erst einmal nicht wusste, wo oben und unten ist, war für mich klar, dass ich natürlich weiterhelfe und nicht die Tür zumache – sondern sie erst recht öffne», betonte die Schauspielerin in einem Interview mit «Bild» im Januar 2025.