Charly Hübner über «Polizeiruf»: «Bukow ist zu sehr zu mir geworden»

Am 9. Januar 2022 war es so weit: Hübner hatte in seiner Paraderolle als Kommissar Alexander Bukow im Rostock–«Polizeiruf 110» seinen letzten Auftritt. Am Ende der Folge «Keiner von uns» kehrte Bukow seiner Heimatstadt den Rücken. Über das Verhältnis zu seiner Rolle erklärt er im «Playboy»–Interview: «Irgendwann habe ich gemerkt, dass Bukow viel zu sehr zu mir geworden ist, und das passt nicht in das Konzept, das ich von meinem Beruf habe.»