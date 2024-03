Chatbots und KI: Die besten Alternativen zu ChatGPT

Die ChatGPT–Alternative, die in den letzten Wochen für das meiste Aufsehen gesorgt hat, heisst Claude 3 von Anthropic. Das System ist seit März 2024 online und so gut, dass sogar die Gratisversion mit der Bezahl–KI von OpenAI mithalten kann. Claude 3 gibt es in drei Versionen – Haiku, Sonnet und Opus – die sich für ein breites Spektrum von Anwendungen eignen, von schnellen Kundeninteraktionen bis hin zu komplexen Aufgaben.