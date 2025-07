ChatGPT-Macher planen tragbares KI-Gerät: Was bisher bekannt ist

«Wir verfolgen unsere Mission, künstliche allgemeine Intelligenz – also KI–Systeme, die im Allgemeinen intelligenter sind als Menschen – zum Wohle der gesamten Menschheit zu entwickeln und bereitzustellen», heisst es auf der Webseite des Unternehmens. Dies soll in Zukunft auch mithilfe von Geräten geschehen. Dafür hat OpenAI in einem Deal über 6,5 Milliarden Dollar io Products übernommen, ein vom ehemaligen Apple–Chefdesigner Jony Ive (58) mitgegründetes Start–up. Altman und Ive arbeiten derzeit am ersten gemeinsamen Gerät.