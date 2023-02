ChatGPT und Bard: Was bringt die Zukunft mit Chatbots und KI?

Keine andere Seite im Netz hat es in vergleichbar kurzer Zeit auf 100 Millionen Aufrufe geschafft. Das Interesse an ChatGPT ist enorm und führt zu nicht weniger als der Vorherrschaft auf dem Markt der Suchanfragen. Google hatte hier die letzten Jahrzehnte die Nase vorn, so sehr, dass «googeln» international zu einem gängigen Verb wurde. Doch diese Vorherrschaft scheint zu bröckeln, zumindest potenziell. Microsoft hat bereits mehrere Milliarden Dollar in ChatGPT investiert und plant nun, den Chatbot in Produkte wie Bing, Edge und Microsoft 365 einzubinden. Microsofts Plan: Userinnen und Usern einen KI-Copilot an die Seite zu stellen, mit dem man sich unterhalten und über erlangte Informationen austauschen kann.