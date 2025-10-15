ChatGPT wird erwachsen: OpenAI plant Erotik-Inhalte ab Dezember

ChatGPT plant weitere Neuerungen

Darüber hinaus plant OpenAI weitere Anpassungen: In den kommenden Wochen soll eine neue Version von ChatGPT erscheinen, die es Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, den «Charakter» des Bots stärker zu beeinflussen. So könnte der Chatbot etwa sehr menschlich reagieren, viele Emojis verwenden oder sich wie ein Freund verhalten. Hintergrund ist, dass viele Nutzer frühere Versionen vermissen, die bestätigender auf sie eingingen, was jedoch auch Risiken für schädliches Verhalten mit sich brachte. Laut OpenAI gibt es nun Sicherheitsvorkehrungen.